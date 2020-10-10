مصدر لـ(واخ): كسر النصاب القانون لجلسة البرلمان بعد انسحاب عدد من الكتل

2020/10/10 | 15:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر نيابي اليوم السبت ، عن انكسار النصاب القانون لجلسة البرلمان ، بعد انسحاب بعض الكتل النيابية “.

وقال المصدر لمراسل “خبر برس” ان” كتل دولة القانون والفتح والاحزاب الاسلامية الكردية والجيل الجديد مع بعض من نواب نينوى غادروا القاعة لاعتراضهم على توزيع المقاعد الانتخابية “.

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