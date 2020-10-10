مجلس النواب يُصوت على توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة

2020/10/10 | 15:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد صوت مجلس النواب النواب السبت ، على مقترح توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء”.

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