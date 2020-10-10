مجلس النواب يصوت على نظام الكوتا النسائية في الانتخابات

2020/10/10 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب يوم السبت، على تطبيق نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

وعقد مجلس النواب اليوم، جلسته المنتظرة للتصويت على قانون الانتخابات برئاسة محمد الحلبوسي، فيما تأخر انعقادها لاستمرار المشاورات بين الكتل النيابية بشأن الدوائر الانتخابية.

وقالت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المجلس صوت على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

واضافت: ان عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة تتوزع بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

PUKmedia خاص‌

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