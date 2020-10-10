يمتلكون معامل ومصانع في أربع دول.. نائبة تتهم مسؤولين بتدمير الصناعة العراقية

2020/10/10 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار

النيابية، ندى شاكر جودت، اليوم السبت،

مسؤولين لم تسمهم، بالوقوف وراء تدمير

الصناعة العراقية وإغراق الأسواق

بالمنتج المستورد، مبينة أن هؤلاء

يمتلكون معامل ومصانع في أ

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