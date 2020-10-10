نائب يطالب باستضافة الكاظمي وعلاوي لمناقشة الرواتب ويحذر من المساس باحتياطي العملة

2020/10/10 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية،

حسين العقابي، السبت، باستضافة رئيس

الورزاء مصطفى الكاظمي ووزير المالية

علي علاوي لمناقشة ملف رواتب الموظفين،

فيما حذر من المساس باحتياطي العملة.

وقال العقابي في

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