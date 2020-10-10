وزير الداخلية يلتقي السفير الأمريكي ماثيو تولر

2020/10/10 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الداخلية، عثمان الغانمي،

اليوم السبت، بسفير الولايات المتحدة

الامريكية في العراق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي

للوزير، وتلقته وكالة نون الخبرية، ان

"وزير الداخلية عثمان الغانمي، استقب

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