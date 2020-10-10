عاجل.. مجلس النواب يُصوت على مقترح بشأن الدوائر الانتخابية وكوتا النساء

2020/10/10 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على مقترح بشأن الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكوتا النساء.وذكر مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب صوت في جلسته، اليوم، على مقترح توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء”.

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