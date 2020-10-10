اختبار جديد لكشف كورونا خلال 30 ثانية فقط

2020/10/10 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت صحيفة "جيروازليم بوست" الاسرائيلية، السبت، سعي الهند واسرائيل لتجهيز تقنية جديدة للكشف عن فايروس كورونا خلال 30 ثانية فقط.

ونقلت الصحيفة عن شركة "نانوسنت" المطورة للفحص، اليوم (10 تشرين الاول 2020)، ان التقنية الجديدة تقوم بإجراء فحص الفيروس التاجي والكشف عن الشخص المصاب في 30 ثانية فقط، حيث حققت التجارب المكثفة في إسرائيل نتائج دقيقة، بنسبة 85 في المئة".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الهند رون مالكا ، إن اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي تبلغ مدته 30 ثانية يجب أن يكون جاهزا "في غضون أيام"، وذلك "بعد تجاوز جميع المراحل".

وأضاف: "ستكون بشرى سارة للعالم بأسره، ستكون الهند المقر الرئيسي لتصنيع معدات الاختبار.

واوضح، انه "لا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع للانتهاء من هذه تقنية"، مردفا: "هذا مثال بارز على مدى التعاون المثمر في العلوم والتكنولوجيا بين إسرائيل والهند".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، أورين غافرييلي، إن فحص التنفس الصناعي ليس مصمما ليحل محل الفحوص المخبرية، لكنه سيكون أداة فحص جماعية يمكن أن تمنح الناس "الثقة للعودة إلى العمل والتصرف بشكل عادي".

يقوم الشخص باستنشاق الأوكسجين ويكتم نفسه ويغلق إحدى فتحتي أنفه قبل الزفير من الفتحة الأخرى في أنبوب موضوع داخل كيس صغير يطلق عليه اسم "مصيدة الهواء".

ويوصل الأنبوب لاحقا بجهاز "قراءة الرائحة" (سنت ريدر)، وهو عبارة عن جهاز صغير مستطيل الشكل يدور ببطء أثناء سحب الهواء من الكيس.

وبعد ثوان، تظهر النتيجة على شاشة الهاتف المحمول الموصول بجهاز الاختبار.

ا.ح

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