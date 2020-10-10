البرلمان يؤكد استعداده لتبني اي مشروع يقدم من الحكومة لتعظيم ايرادات الدولة وتأمين رواتب الموظفين

2020/10/10 | 15:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مجلس النواب اليوم السبت ، استعداده لتبني اي مشروع يقدم من قبل الحكومة لتعظيم ايرادات الدولة المالية ويساهم في تأمين رواتب الموظفين”.

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