خمسة كتب جديدة عن الخط العربي والزخرفة

2020/10/10 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

صدرت عن المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة، خمسة كتب جديدة، من تأليف أمين عام المركز الثقافي فالح حسن الدوري.

وقال الدوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الإصدارات الجديدة حملت عناوين ومواضيع متنوعة في مجالات شتى تتعلق بالخط العربي والزخرفة"، لافتاً إلى أن "هذه الاصدارات هي (حكاية مداد) ويتناول حياة عميد الخط العربي هاشم محمد البغدادي، وكذلك كتاب (غازي) وتناول حياة الخطاط ورسام الكاريكاتير غازي، كما صدر الجزء الأول من (دليل الخطاطين) و ( الفنان والأديب محمد سعيد عبد الواحد الصكار) و"خطاطون عملوا في فنون أخرى مسيرة الخط العربي..



شواهد على التاريخ".

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