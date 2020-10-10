مدير مكتب الكاظمي يلتقي ممثلي نقابات أطباء الأسنان والمهن الصحية والصيادلة والكيميائيين ويتسلم مطالبهم

2020/10/10 | 15:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، اليوم السبت، ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلاً عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.

وتسلم مدير المكتب طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد إهتمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيدات سيادته على تلبية ما يمكن من إحتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وحمل ممثلو النقابات مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة.

كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.

وكذلك صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80%.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية د.قريش فازع القصير.

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