فيديو.. تفاصيل خلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب الفلوس

2020/10/10 | 15:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر فيلم “الفلوس” للفنان المصرى “تامر حسني” ، مؤشر البحث جوجل فى مصر ، اليوم السبت ، بعدما حل الفنان المصري أحمد السقا ضيفًا على أولى حلقات برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة “dmc” المصرية ، وكشف عن وجود خلاف بينه وبين تامر حسني.وروى السقا ، أن الخلاف كان […]

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