صيادان في امريكا يمسكان بثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 47 كلغم . فيديو

2020/10/10 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيادان في فلوريدا يمسكان بثعبان يقارب طوله 6 أمتار

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