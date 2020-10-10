من هم أسعد موظفي الشركات في العالم خلال 2020؟

2020/10/10 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشر موقع (بلند) وهو منتدى خاص بالموظفين المعتمدين ومناقشة مشكلاتهم، نتائج استطلاع للرأي حول أسعد موظفي الشركات الكبرى في العالم خلال عام 2020، تصدرها موقع نتفليكس.

وجاءت الإحصائية كالتالي:

نتفليكس: %85.7

بلومبيرغ: %74.1

سيرفس ناو: %71.4

قوقل: %66.8

تيسلا: %65

باي بال: %64

بنترست: %63.6

فيسبوك: %63.3

ليفت: %61.5

لينكد إن: %60.8

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