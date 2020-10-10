الانفلات الأمني والصواريخ التي تسقط على الرؤوس والمناطق! - مصطفى محمد غريب

2020/10/10 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب لم يستقر العراق ولا شهد من الراحة والطمأنينة والأمان والسلام خلال حقب طويلة إلا لفترات قصيرة نسبياً، ولم يكن الشعب العراقي حرا متمتعاً بحقوقه المشروعة كي يقوم بانتخاب حكومته الوطنية بكامل اختيارات الديمقراطية، وان من حكمه ثلة مهيمنة وديكتاتورية لا وطنية ولم يتمتع بحرية تواجده واختياره وممارسته للحريات العامة والشخصية، ودفع اثماناً لا تقدر من الظلم والبطش والدكتاتورية وقدم تضحيات جسام عشرات الآ ......





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