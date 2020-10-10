سواريز يكشف عن شرط ميسي للبقاء في برشلونة

2020/10/10 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن نجم أتلتيكيو مدريد، لويس سواريز، أن صديقه المقرب ليونيل ميسي سيبقى في نادي برشلونة اذا جرى تغيير الإدارة الحالية.

وذكر سواريز في تصريحات صحفية، إن "النجم الأرجنتيني لن يغادر معقل "الكامب نو" في حال جرى تغيير الإدارة الحالية، ورحيل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو".





وكان ميسي، 33 عاما، قد كشف عن رغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم، لكنه تراجع عن قراره لعدم رغبته في خوض معركة قانونية، وذلك عقب تأكيدات أنه لا يزال في عقده عام قبل أن يتمكن من الرحيل مجانا.

وكثيرا ما أبدى ميسي انزعاجه من الإدارة الحالية، لعدم قدرتها على إعادة بناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري أبطال.

ا.ح

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