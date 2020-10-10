تيتا يصل البصرة ويستعد لقيادة السفانة

2020/10/10 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

وصل مدرب فريق الكرة بنادي الميناء، الروماني تيتا فاليرو الى محافظة البصرة.

وقال مشرف فريق الكرة جهاد مدلول لـ /المعلومة/ إن “المدرب الروماني تيتا فاليرو، صول الى محافظة البصرة قبل قليل وكنا في استقباله”.

وأوضح ان “التحاق تيتا وقدومه الى البصرة تأخر بسبب صعوبة حصوله على تأشيرة الدخول الى العراق”، مبيناً ان “المدرب سيباشر بقيادة التدريبات فوراً”.

يذكر ان تدريبات السفانة كانت بقيادة المدرب المساعد عمار ريحاوي.



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