وزير التخطيط يعلن شمول 8 محافظات بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

2020/10/10 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم،اليوم السبت، شمول 8 محافظات جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "النجم أوضح خلال زيارته إلى محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، أن المحافظات الجديدة المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، هي محافظات ذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وبغداد، ونينوى، والأنبار، بالإضافة إلى السليمانية"، مشيراً إلى أن آليات الشمول تعتمد معياري نسبة الفقر وعدد السكان في كل محافظة، ولذلك فإن المحافظات الجنوبية تعاني ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الفقر خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف التي واجهتها تلك المحافظات".

واكد "وزير التخطيط قيامه بزيارات ميدانية إلى محافظات الجنوب والوسط ، التي سيتم شمولها بمشاريع الصندوق، خلال الايام القريبة المقبلة، للوقوف على الواقع الخدمي، وتحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها هناك"، مشددا على "حرص الوزارة واهتمامها بتحقيق التنمية في جميع المحافظات، وفقا للفجوات التنموية، التي حددتها الدراسات التخطيطية".

ولفت إلى أن "المرحلة الأولى من عمل الصندوق شملت محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، فيما سيتم شمول المحافظات السبع المتبقية خلال المرحلة الثالثة"، مضيفا ان "المرحلة الاولى من المشروع شهدت تنفيذ اكثر من 60 مشروعا، في 29 قرية، بكلفة اجمالية بلغت 13 مليار دينار ، ووفرت اكثر من 1000 فرصة عمل في المحافظات الثلاث".

وأكد ان "هناك تعاوناً عالي المستوى مع البنك الدولي، لدعم جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي،التي ستسهم في مساعدة المجتمعات الفقيرة، وفق آليات مختلفة، تعتمد على التخطيط من الأسفل إلى الأعلى، من خلال مشاركة المجتمع المحلي في اختيار نوعية المشاريع المطلوبة، التي تكون غالبا في مجالات الصحة والتعليم، والماء والمجاري والطرق".

وكان وزير التخطيط قد وصل صباح اليوم، الى محافظة السليمانية، وعقد اجتماعا موسعا مع حكومتها المحلية، حضره وزير التخطيط في اقليم كردستان، الدكتور دارا رشيد ومحافظ السليمانية، الدكتور هافال ابو بكر، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة، بالواقع التنموي والاستثماري والخدمي في اقليم كردستان، وطبيعة التعاون المشترك، وسبل تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية بنحو عام، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى ايجاد الحلول والمعالجات لجميع الملفات العالقة.

واطلع وزير التخطيط، يرافقة وزير التخطيط في الاقليم ومحافظ السليمانية، خلال جولة ميدانية، على عدد من القرى التابعة للمحافظة، والواقع الخدمي في تلك القرى وإمكانية شمولها بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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