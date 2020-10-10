2020/10/10 | 16:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو في البصرة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).