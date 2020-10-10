تركيا تعلن موقفها من اتفاقية سنجار

2020/10/10 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعرب السفير التركي في العراق فاتح يلدز ، اليوم السبت ، عن امله بان تدخل اتفاقية قضاء سنجار حيز التنفيذ بشكل تضمن استعادة السلطات العراقية سلطتها في القضاء، والقضاء على تنظيم “داعش” ومنظمة “بي كا كا” الإرهابية وامتدادها.

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