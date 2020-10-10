كربلاء تعد خسائرها بعد انتهاء الزيارة: فقدنا 60 الف فرصة عمل.. مستعدون لاستقبال الزوار الأجانب

2020/10/10 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، فقدان المحافظة لـ ٦٠ الف فرصة عمل بسبب الأزمة الصحية التي تمر على البلد.

وقال الخطابي في تصريح صحفي، ان “المحافظة مستعدة للتنسيق مع الوزارات المعنية لاستقبال الزوار الأجانب للمراقد مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة كاجراء الفحوصات المختبرية السريعة وأصدار شهادات السلامة الصحية من بلدانهم”.

واشار الى “تأثر الحركة الاقتصادية في المحافظة نتيجة منع الزوار الأجانب من الدخول بسبب جائحة كورونا وفقدان الكثير من المواطنين لفرص عملهم”، مبينا ان “محافظة كربلاء فقدت لوحدها حوالي 60 الف وظيفة بسبب الجائحة”.

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