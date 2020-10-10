تسريب من بنود اتفاق سنجار: الحكومة الإتحادية والعمليات المشتركة ستتولى إدارة القضاء

2020/10/10 | 16:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مصدر محلي في قضاء سنجار، جانباً من بنود الاتفاق الذي وقعه ممثلان عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والذي يُعنى بإعادة الاستقرار إلى القضاء بعد أن شهد سلسلة حوادث وخروقات أمنية وسيطرة العديد من الفصائل العسكرية المختلفة.



المصدر، وهو مسؤول محلي سابق في القضاء، قال لـ "ناس" (10 تشرين الأول 2020) إنه تلقى معلومات عن بنود الاتفاق الذي أبرمه الطرفان، حيث مثّل وزير الداخلية في حكومة كردستان "ريبر خالد" جانب أربيل، فيما مثّل مسؤول بارز في جهاز الأمن الوطني جانب الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن "الاتفاق منح العمليات المشتركة والقوات الاتحادية، سيما العمليات المشتركة، الدور الأبرز في عملية إدارة القضاء والإشراف عليه أمنياً".





ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ "ناس" فإن "بغداد اشترطت أثناء المفاوضات، تسليم العمليات المشتركة، وأجهزة الأمن الاتحادية، مهام إدارة القضاء، وعلى رأسها، جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".

ومنذ الإعلان عن تحرير القضاء بالكامل، صيف العام 2017، تسود حالة من الفوضى في المفاصل الإدارية للقضاء، مع وجود أكثر من "قائممقام" يتنازعون إدارة القضاء المدمر.

وفي هذا السياق، يشير المصدر إلى أن اتفاق سنجار "ينص على أن تتولى لجنة مشتركة إضافة إلى محافظ نينوى نجم الجبوري، مهمة اختيار قائممقام جديد للقضاء، على أن تتولى اللجنة إضافة إلى القائممقام، اختيار المرشحين لبقية المناصب الإدارية في القضاء".

وعلى الصعيد الأمني، "يحصر الاتفاق إدارة القضاء أمنياً بثلاث جهات، هي الشرطة المحلية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات" وفقاً للمصدر.

وفي السياق ذاته، ينص الاتفاق على "أن يتولى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية الإتحادية، تعيين 2500 من سكان القضاء، وأبناء القضاء النازحين في المخيمات، في قوى الأمن، يتولون مهمة حماية القضاء بعد إخراج كل الجماعات المسلحة الحالية، وبتنسيق بين بغداد وأربيل".

ويأمل أطراف الاتفاق، أن يتمكنوا من إنهاء مرحلة فوضى إدارية وأمنية دامت 3 سنوات على الأقل منذ تحرير القضاء، لتنطلق حملة إعمار جديدة تشترك فيها الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحكومة المحلية في محافظة نينوى، لإعادة الحياة إلى القضاء المدمر.

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