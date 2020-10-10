بالأرقام.. توزيع عدد مقاعد ’’الكوتا النسائية’’ في كل محافظة بعد تصويت البرلمان

2020/10/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم ، السبت 10-10-2020، على توزيع مقاعد الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة وفق ما صوت عليه في البرلمان.

وصوت مجلس النواب اليوم على مقترح من اللجنة القانونية والذي ينص : "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

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