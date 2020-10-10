كبار الفاسدين ’’معروفون’’.. نائب توجه دعوة على صلة بالحملة ضد الفساد

2020/10/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعت عضو مجلس النواب، ندى شاكر، السبت (10 تشرين الأول 2020)، الى فتح ما اسمته بملف "الحساب" لمكافحة الفساد على مستوى كبار الفاسدين، موضحة ان "الحملة الاخيرة لن تصل للكبار".

وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حملة مكافحة الفساد الأخيرة شملت صغار الفاسدين الذين اختلفوا معهم في مصلحة ما فوضعوهم كبش فداء"، مبينة ان "مكافحة الفساد تحتاج الى قوة وارادة حقيقية".

وأضافت أن "حملة مكافحة الفساد لم تشمل كبار الفاسدين وهم معروفون لدى الجميع باسمائهم وعناوينهم، خشية منهم"، منوهة الى ان "فتح ملف الحساب سينهي الفساد المتغلغل في جميع مفاصل الدولة ويعيد للموازنة مليارات الدولارات المهربة".

وشكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة مختصة لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمتورطين بعمليات فساد كبيرة، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، لاعتقال المتهمين بالفساد.

وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، قد أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات الغضبة التي انطلقت منذ تشرين الأول الماضي، في وقت يحتل العراق مكانا من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً مالياً وإدارياً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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