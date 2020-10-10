آثار جائحة كورونا.. كربلاء تعلن فقدانها 60 الف درجة وظيفية

2020/10/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، (10 تشرين الأول 2020)، فقدان المحافظة لـ ٦٠ الف فرصة عمل بسبب الأزمة الصحية التي تمر على البلد.

وقال الخطابي في تصريح صحفي، ان "المحافظة مستعدة للتنسيق مع الوزارات المعنية لاستقبال الزوار الأجانب للمراقد مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة كاجراء الفحوصات المختبرية السريعة وأصدار شهادات السلامة الصحية من بلدانهم".

واشار الى "تأثر الحركة الاقتصادية في المحافظة نتيجة منع الزوار الأجانب من الدخول بسبب جائحة كورونا وفقدان الكثير من المواطنين لفرص عملهم"، مبينا ان "محافظة كربلاء فقدت لوحدها حوالي 60 الف وظيفة بسبب الجائحة".

وفي وقت سابق، بينت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي

وقالت المنظمة في تقريرها، إن العراق اتخذ عدة اجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، منها حظر التجوال، وإغلاق المدارس، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى العراق.

وبين التقرير أن التفشي السريع لفيروس كورونا أثر سلباً على الاقتصاد وزاده سوءاً على سوءِه، حيث عانى الاقتصاد بسبب بخفض سعر النفط، والوضع السياسي المتأزم.

وسجل العراق حتى الآن 397788، بينها حالة شفاء 328097، مقابل 9735 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

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