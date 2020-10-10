خبير يحذر من مخاطر تناول الثوم

2020/10/10 | 16:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال طبيب الجهاز الهضمي، نيكيتا خارلوف، إن تناول الثوم النيئ أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، وذلك بسبب تأثيره السلبي على الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.

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