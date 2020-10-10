بعد مصرع 180 شخصا.. منطقة في كربلاء تدخل في اعتصام مفتوح احتجاجا على “طريق الموت”

2020/10/10 | 16:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

حول اهالي منطقة الجمالية في قضاء الحر بكربلاء، السبت، تظاهراتهم الى اعتصام مفتوح احتجاجا على تردي حال طريق الحج البري (طريق الموت) بعد ارتفاع حوادث السير الى نسب مخيفة.

وقال مراسل /المعلومة/ إن “اهالي منطقة الجمالية في قضاء الحر حولوا تظاهراتهم التي انطلقت صباح اليوم الى اعتصام مفتوح اغلقوا فيه الطريق احتجاجا على تردي حال طريق الحج البري الذي تقع عليه مناطقهم وبدأوا بتسميته طريق الموت لحصده الكثير من الارواح نتيجة حوادث السير”.

واضاف ان “اهالي الحصوة والسوادة والجمالية يطالبون من خلال اعتصامهم بايجاد حل لاسيما وان هذه الطريق يعد من الطرق التجارة كون العجلات الكبيرة تعطي جباية 25 الف لكل حمل، ولا زال مهملا من قبل الحكومة المحلية”.

واشار الى ان “الاهالي اكدوا ان حوادث السير في طريق الموت حصدت ارواح 180 شخص بين طلاب مدارس ومواطنين، بالاضافة الى هجرة مئات العوائل نتيجة الخوف ، وعزوف الأطفال عن الدراسة بسبب موقع المدارس بالقرب من الشارع”.



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