شمول 8 محافظات جديدة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

2020/10/10 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن شمول ٨ محافظات جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضح النجم خلال زيارته إلى محافظة السليمانية، في اقليم كردستان، ان “المحافظات الجديدة المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، هي محافظات ذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وبغداد، ونينوى، والأنبار، بالإضافة إلى السليمانية”، مشيرا إلى ان “آليات الشمول تعتمد معياري نسبة الفقر وعدد السكان في كل محافظة، ولذلك فان المحافظات الجنوبية تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسب الفقر خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف التي واجهتها تلك المحافظات”.

وكشف عن قيامه بـ”زيارات ميدانية إلى محافظات الجنوب والوسط ، التي سيتم شمولها بمشاريع الصندوق، خلال الايام القريبة المقبلة، للوقوف على الواقع الخدمي، وتحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها هناك”، مشددا على “حرص الوزارة واهتمامها بتحقيق التنمية في جميع المحافظات، وفقا للفجوات التنموية، التي حددتها الدراسات التخطيطية”.

ولفت إلى ان “المرحلة الاولى من عمل الصندوق شملت محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، فيما سيتم شمول المحافظات السبع المتبقية خلال المرحلة الثالثة”، مضيفا ان “المرحلة الاولى من المشروع شهدت تنفيذ اكثر من ٦٠ مشروعا، في ٢٩ قرية، بكلفة اجمالية بلغت ١٣ مليار دينار ، ووفرت اكثر ١٠٠٠ فرصة عمل في المحافظات الثلاث”.

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