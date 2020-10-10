بعد حصيلة وفيات قياسية.. غرامات على مخالفي إجراءات كورونا في طهران

2020/10/10 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في طهران، في ظل ارتفاع للإصابات والوفيات بوباء كوفيد19 تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

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