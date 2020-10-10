سواريز يتنبأ بمستقبل ميسي مع برشلونة

2020/10/10 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، لويس سواريز، عن تنبؤه بمستقبل صديقه في برشلونة، ليونيل ميسي، داخل قلعة "كامب نو".

ورحل سواريز عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، بقرار من إدارة العملاق الكتالوني بموافقة المدير الفني الحالي، رونالد كومان، بينما ينتهي عقد الأرجنتيني مع الفريق بنهاية حزيران 2021.وتحدث الأوروجوياني عن مستقبل ميسي مع برشلونة في حواره مع شبكة "ESPN” الرياضية، وقال: "رغبة ميسي في الرحيل لم تكن بسببي، واحترامًا للعلاقة بيني وبين ميسي، لن أقول ما تحدثنا عنه في ذلك الوقت".

وتابع: "لكنه عاش موقفًا صعبًا وأراد الرحيل ولم يرغب النادي في ذلك، حاولت دعمه ومساندته حتى لا يعاني من التشتت والتردد خاصة وأن الكاميرات كانت تلاحقه، كان الأمر معقدًا وكان علي مساعدته".وأضاف: "ليو يعرف جيدًا ما يعني برشلونة بالنسبة له، لقد قدم للنادي أشياء لم يتخيلها أحدًا، يجب أن يظل رقم 1، الأفضل وأن يكون سعيدًا".وعن إمكانية لعب ميسي لنادٍ آخر في المستقبل: "قد يكون هناك احتمال لذلك، لكن إذا شعر بالراحة والسعادة مرة أخرى وتم انتخاب مجلس إدارة آخر، اعتقد أنه سيرغب في الاستمرار بالنادي، وسأكون سعيدًا من أجله في تلك الحالة وهو نفس شعوري إذا رحل لنادٍ آخر".

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