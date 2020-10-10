الموقف الوبائي.. تسجيل 769 اصابة جديدة بكورونا في الاقليم

2020/10/10 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 769 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 227 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

يتبع..............‌

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