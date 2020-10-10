صحة الاقليم: قرارات جديدة ضد كورونا

2020/10/10 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان قرارات جديدة ستصدر غضون ايام.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي، ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا ستجتمع، خلال ايام، مع محافظي اقليم كوردستان والمشرفين على الادارات، لتقييم ومتابعة اجراءات الوقاية الصحية، موضحا، ان الالتزام بالتعليمات من مسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى.

واضاف: ان المواطنين، في اماكن تواجدهم، اينما كانوا عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وفق متطلبات مرحلة مكافحة تفشي فايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة‌

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