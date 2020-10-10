نائب يرجح كشف تفاصيل

2020/10/10 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح النائب عن محافظة البصرة بدر

الزيادي، السبت، الكشف عن تفاصيل حادثة

"وفاة" مدير الشركة الكورية المنفذة

لمشروع ميناء الفاو الكبير، "خلال

أيام"، فيما دعا إلى استمرار العمل

بالمشروع وعدم جعل الحادثة "

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