2020/10/10 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكي) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA).وتضمن التدريب العديد من الأنشطة ومنها تمرين دفاع جوي، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة-لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح الهليكوبتر.وذكرت وسائل إعلام مصرية ان هذه التدريبات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بـ”المتوسط” وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بـ”المتوسط”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا بـ”المتوسط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).