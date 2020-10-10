2020/10/10 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توفي يوم أمس في محافظة البصرة بائع الصحف العراقي المشهور “ناصر ابو الجرايد”.

وقال نائب رئيس إتحاد الأدباء والكتاب في البصرة حبيب السامر، ان ناصر (ابو علي) توفي اليوم إثر مرض عضال لازمه لفترة طويلة.

وأضاف السامر، ان الراحل كان يمتاز بالطيبة والإبتسامة الدائمة رغم ظروفه المعيشية الصعبة وكان مقرب من أدباء وشعراء وفناني ورياضي البصرة حيث مارس مهنة بيع الصحف من سنوات طويلة حتى اصبح اسمه والكشك الذي يبيع فيه الصحف من العلامات الدلالية البارزة في العشار مركز محافظة البصرة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يودع أحد أشهر بائعي “الجرائد”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يودع أحد أشهر بائعي “الجرائد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).