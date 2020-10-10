رئاسة البرلمان: الجلسة مستمرة لغاية اتمام الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان الجلسة مستمرة لغاية اتمام الدوائر الانتخابية.وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا ان “جلسة البرلمان ستستمر لغاية اتمام الدوائر الانتخابية”.واوعز رئيس البرلمان “بتوجيه كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لرفض الكتاب القاضي بتأسيس مكتب تنسيقية في المحافظات التابعة للهيئة العليا للتنسيق […]

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