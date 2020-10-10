الناطق العسكري بإسم الكاظمي.. تسرب وثيقة سرية عسكرية أربك الوضع

2020/10/10 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، السبت، أن الضجة الأخيرة بشأن الوضع الأمني تهدف إلى ارباك المواطنين، مشيرا الى ان الوضع الأمني في بغداد والمحافظات طبيعي وتحت سيطرة القطعات الأمنية.

وقال رسول في تصريح لوكاة الانباء الرسمية، اليوم (10 تشرين الاول 2020)، ان "الوضع الأمني جيد، وتحت سيطرة القطعات، والضجة الأخيرة بشأن الوضع الأمني تهدف إلى خلق أزمة وارباك بين المواطنين".

واضاف، أن"القطعات تقوم بواجباتها ،والوضع الأمني جيد، وحالة طبيعية ،وكل شيء تحت السيطرة ،سواء في بغداد أو المحافظات".

وأوضح، أن "القطعات العسكرية تقوم بواجباتها بوضع الدوريات، ومتابعة المطلوبين، ونصب الكمائن، وملاحقة مطلقي الهاونات وغيرها من الأعمال اليومية التي تقوم بها".

وأوضح رسول أن "تسرب وثيقة سرية تتعلق بالتحركات العسكرية إلى وسائل الإعلام أربك الوضع، لكن هناك إجراءات للقيادات العسكرية وفي قيادة عمليات بغداد لتتبع مثل هكذا حالات، ومنع تسرب هذه الوثائق".

واشار الى ان أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة نشر توضيحا بخصوص هذه الوثيقة ،ونفى بشكل تام وقاطع وجود أي حالة انذار".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قد نفى يوم أمس الجمعة، وجود حالة انذار قصوى في العاصمة بغداد.

ا.ح

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