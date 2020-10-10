قصة الأشاعرة والماتوريدية - سامح عسكر

2020/10/10 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر كان هناك رجلين عاشا في زمن واحد، لكن لم يروا بعضهم ولم يسبق لأحدهم التعامل مع الآخر، شبيه نوعاً ما بشيخ الأزهر (كبير السنة) وآية الله السيستاني (كبير الشيعة)الرجلان هما الشيخ "أبو الحسن الأشعري" في العراق، والشيخ "أبو منصور الماتوريدي" في أوزبكستان وماتوا خلال النصف الأول من القرن 4 هـ، وكلاهما كانوا (ثوّاراً) على المعتزلة، يعني معارضين لأهل العقل وقتها المشهورين بالقدرية، ولكلٍ له أسبابه ......





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