دراسة جديدة : اليمين المتطرف ينشط في استراليا بسبب ترامب

2020/10/10 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت دراسة جديدة اجراها باحثوان في جامعة مكواري وجامعة فيكتوريا الاستراليتين أن اليمين المتطرف المستوحى من الرئيس الامريكي دونالد ترامب يهدد الديمقراطية الأسترالية.ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الدراسة قولها إن ” تزايد نشاط اليمين المتطرف المستوحى من ترامب على الانترنت في مدينة نيوساوث ويلز الاسترالية يهدد […]

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