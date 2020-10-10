2020/10/10 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، ان الجلسة ستبقى مستمرة الى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني، ان “نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد اكد، اليوم السبت، ان الجلسة ستبقى مستمرة الى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الـ 11 اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور 209 بغية استكمال التصويت على ملحق قانون الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تؤكد استمرار الجلسة الى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تؤكد استمرار الجلسة الى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).