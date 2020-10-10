إقليم كردستان يتجاوز حاجز الـ55 ألف إصابة بكورونا

2020/10/10 | 16:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 55 ألف حالة.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الأول 2020)، إنها "أجرت 5402 فحصاً للفيروس وبذلك يرتفع عدد الفحوصات الكلية إلى 519958 فحصاً".

واضاف، "وتوزعت الإصابات الـ769 الجديدة على النحو التالي: 217 أربيل، 215 السليمانية، 25 كرمیان، 286 دهوك، 26 حلبجة".

وتابع، "كما سجلت 416 حالة شفاء جديدة إلى جانب 19 وفاة منها 8 في السليمانية و7 في دهوك و3 في أربيل وحالة واحدة في حلبجة".

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 55156 إصابة بفيروس كورونا بينها 34544 حالة شفاء و1968 وفاة، فيما يتلقى 18644 مصاباً العلاج في المستشفيات.

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