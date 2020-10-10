رئيس البرلمان يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

2020/10/10 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في البرلمان.وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم الاحد بأن ” رئيس البرلمان وجه خلال جلسة المجلس الخاصة بتمرير المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي في البرلمان” .ودعا الحلبوسي “رؤساء الكتل السياسية إلى عقد […]

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