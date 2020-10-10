مجلس النواب يبقي جلسته مستمرة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 16:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن بشير الحداد نائب رئيس المجلس الجلسة عن ابقاء الجلسة مستمر الى حين اتفاق على صيغة لاستكمال الدائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب

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