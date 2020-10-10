رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية: إعادة استقرار سنجار بداية لإنهاء مشاكل النازحين

2020/10/10 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري ترحيبه باتفاق الحكومتين الاتحادية والاقليم لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار

الشمري أيد في بيان صحفي الحكومة الاتحادية في خطواتها الجادة نحو إنهاء المشاكل في جميع المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة على فرض سلطة القانون وإعادة إعمار هذه المدن، وضمان العودة الآمنة لأهلها، وعدم السماح لأية جهة غير حكومية بالتدخل في شؤون هذه المناطق.

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