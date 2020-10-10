الداخلية تعلن المعلومات الأولية للتحقيق بحادثة وفاة مدير شركة دايو

2020/10/10 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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الداخلية تكشف عن نتائج التحقيقات الأولية بشان حادثة انتحار مدير شركة دايوالداخلية: المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحراً

الداخلية: التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل

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