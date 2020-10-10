كاسياس يوضح الفارق بين رونالدو وميسي.. ويختار الأفضل

2020/10/10 | 16:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} تحدث حارس مرمى إسبانيا الأسطوري إيكر كاسياس عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك الاختلافات بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأيهما الأفضل، والنوبة القلبية التي تعرض لها في عام 2019.

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