الحداد يعلن استمرار الجلسة لحين الاتفاق على صيغة موحدة لاستكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 16:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، استمرار الجلسة المنعقدة اليوم السبت الى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية.

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