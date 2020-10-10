2020/10/10 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أجرى الرئيس السابق للاتحاد العراق لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة في العين.

وقال نجل الرئيس السابق كوفند عبد الخالق لـ /المعلومة/ إن “والدي اجرى اليوم عملية جراحية لعينه اليسرى في احدى مستشفيات إسطنبول”.

وأوضح ان “العملية تكللت بالنجاح وسيجري العملية الثانية يوم الأربعاء القادم لتشمل العين اليمنى في ذات المستشفى”.

يذكر ان مسعود يشغل حالياًَ منصب نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية جراحية ناجحة لرئيس اتحاد الكرة السابق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية جراحية ناجحة لرئيس اتحاد الكرة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).