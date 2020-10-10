وزير الداخلية العراقي والسفير الأميركي يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها

2020/10/10 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر القضايا المشتركة بين البلدين، وفقا لبيان رسمي من وزارة الداخلية.

وقال البيان إن الغانمي وتولر ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

ويأتي لقاء وزير الداخلية مع السفير الأميركي بالتزامن مع حراك تقوده الإدارة الأميركية لإغلاق سفارتها في بغداد على خلفية استمرار تعرض مقر السفارة لاستهداف بصواريخ كاتيوشا من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون.

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