الوفد اللبناني يعقد اجتماعات تحضيرية قبل مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل

2020/10/10 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الوفد الذي شكله لبنان للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في إطار اجتماعات تحضيرية تسبق انطلاق المحادثات بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في جنوب لبنان.

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